Poste semplifica l'accesso per l'Isee 2024 ai residenti di Oristano

I cittadini di Oristano possono richiedere anche online, in modo semplice e veloce, i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2022. I dati sono necessari per l’elaborazione dell’attestazione Isee 2024 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che consente, qualora in possesso dei requisiti, di accedere alle agevolazioni riconosciute ai cittadini (bonus asilo nido, bonus per i libri scolastici, riduzione per la tariffa della mensa scolastica, riduzione per tasse universitarie e borse di studio). Anche quest’anno le attestazioni valide ai fini Isee 2024, con i dati aggiornati al 31 dicembre 2022, potranno essere consultate accedendo alla Bacheca da App o dal sito www.poste.it , aprendo il messaggio “Attestazione patrimoniale valida ai fini Isee 2024” e scaricando il documento. Per richiedere il documento sul sito di Poste è necessario essere registrati a www.poste.it ed aver associato un numero di telefono ad uno dei propri prodotti finanziari. Il documento, disponibile in tempo reale e emesso su richiesta dell’intestatario, raccoglie tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’Isee relative ai prodotti

