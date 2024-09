Francesco Mura è il nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia Sardegna

Francesco Mura, ex sindaco di Nughedu Santa Vittoria dal 2018 al 2023, è stato nominato nuovo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Sardegna. La notizia, arrivata nelle scorse ore, è stata accolta con entusiasmo all’interno del partito guidato da Giorgia Meloni. Mura prende il posto di Antonella Zedda, precedentemente a capo della direzione regionale del partito. La carriera politica di Mura inizia all’inizio degli anni 2000, quando si iscrive ad Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale. La candidatura a sindaco di Nughedu Santa Vittoria arriva nel 2013, con la lista civica “Nughedu Futura” dove vincerà a mani basse. Durante il suo mandato, Mura si distingue per iniziative che pongono l’accento sui problemi locali, come la singolare protesta del falò acceso in piazza per denunciare la mancanza di segnale internet, che attirò l’attenzione della stampa nazionale. Riconfermato sindaco nel 2018, nello stesso periodo aderisce a Fratelli d’Italia, dando un contributo rilevante alla crescita del partito nella provincia di Oristano. La sua ascesa politica prosegue con l’elezione a consigliere

