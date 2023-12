Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Santa Giusta: lavori urgenti sulla condotta

Santa Giusta

Operai di Abbanoa al lavoro

Possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione dell’acqua potrebbero verificarsi in mattinata in tutto il centro abitato di Santa Giusta. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per eseguire un intervento di manutenzione urgente sulla condotta di via Marconi, dove è stata individuata una dispersione.

L’intervento sarà concluso in tarda mattinata.

Abbanoa ha fatto sapere che “verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi: i tecnici effettueranno manovre di regolazione per ottimizzare al meglio la distribuzione idrica all’utenza”.

“L’erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato”, si legge ancora nella nota. “Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24”.

Martedì, 19 dicembre 2023