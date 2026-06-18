(Adnkronos) - Rafa Leao litiga con un giornalista ai Mondiali 2026. L'attaccante del Milan è stato uno dei protagonisti dell'esordio del Portogallo contro il Congo, che è riuscito a fermare Cristiano Ronaldo e compagni sull'1-1. Subentrato al 71', Leao non è riuscito a lasciare il segno, tanto da meritarsi più di qualche critica al termine della partita e tradendo un certo nervosismo.

In zona mista, un giornalista gli ha chiesto le ragione di una prestazioni giudicata "molle", definizione che ha fatto infuriare Leao: "Molle? In che senso?", ha risposto l'attaccante del Milan, "ho cercato di fare il massimo. Se non fai gol o assist non significa essere entrati molli in partita".

"In campo ci sono anche gli avversari, e difendono bene quindi bisogna anche dare merito a loro, che vengono con 2-3 giocatori addosso a marcarti", ha spiegato, piuttosto stizzito, Leao, "io cercherò sempre di puntare l'uomo, a volte va bene e altre no. La cosa più importante resta la squadra, abbiamo fatto un punto e non ci resta che alzare la testa e pensare alla prossima partita".