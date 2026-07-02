(Adnkronos) - Il Portogallo batte 2-1 la Croazia oggi 3 luglio nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. A Toronto, la selezione lusitana rimonta e trionfa, volando agli ottavi di finale: sfiderà la Spagna per un posto nei quarti.
Il match si infiamma nella ripresa e si sblocca al 53'. Perisic porta in vantaggio la Croazia con un rasoterra ravvicinato all'altezza del secondo palo. Il Portogallo pareggia al 67' con il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo dopo il fallo di Vlasic su Veiga: l'arbitro Eskas, richiamato dal Var, punisce l'abbraccio ai danni del difensore portoghese. Penalty, CR7 non trema: 1-1. In pieno recupero, al 94', il gol decisivo firmato da Goncalo Ramos. Il centravanti, nuovo acquisto del Milan, decolla sul cross di Leao e azzecca il colpo di testa vincente: 2-1. Al 104' viene annullato il gol che darebbe il 2-2 alla Croazia: un tocco 'fantasma' di Matanovic determina il fuorigioco di Pasalic nell'azione chiusa dalla rete di Gvardiol. Finisce 2-1, Portogallo avanti.
Il Portogallo affronterà la Spagna che ha battuto l'Austria per 3-0.