(Adnkronos) - "Con l'apertura del terminal container, Termini Imerese si pone oggi come polo logistico strategico del Mediterraneo. Torneremo ad occupare il posto che alla nostra città spetta, non soltanto in Sicilia ma al centro del Mediterraneo". Cosi il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova parlando a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo terminal container del porto che si è tenuta nella sede dell'Adsp del Mare di Sicilia occidentale a Palermo. "Dal primo incontro nell'ottobre del 2020 con il presidente (dell'Adsp del Mare di Sicilia occidentale ndr) Monti - ha aggiunto - abbiamo condiviso una visione: lo sviluppo di Termini Imerese, che per anni aveva faticato soprattutto dopo la chiusura della Fiat, doveva ripartire necessariamente dal suo porto. Oggi celebriamo questa giornata: l'utilizzo del porto di Termini in tutte le sue vocazioni, quella commerciale e quella turistica".

La situazione di Blutec a Termini Imerese “ci preoccupa. Dall'ultimo incontro avvenuto lo scorso anno al Ministero con il ministro Urso, non abbiamo più notizie. Non è mai stato presentato il piano industriale di Pelligra e neppure la Regione ha notizie chiare. A febbraio era previsto un incontro a Termini Imerese con il ministro Urso ma poi non si è concretizzato. Stiamo continuando a chiedere un incontro anche in assessorato regionale perché il territorio merita di avere risposte. Noi stiamo lavorando ma dall'altra parte vorremmo avere una chiarezza istituzionale che in quest'ultimo periodo sta mancando".