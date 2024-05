Busachi

Iniziativa di Enas per Dam Day 2024

Porte aperte al pubblico alla diga Cantoniera di Busachi “Eleonora d’Arborea”. Per tutta la mattina di sabato prossimo, 1 giugno, l’opera sarà accessibile ai visitatori che vorranno ammirarla e conoscerne le peculiarità. L’iniziativa fortemente voluta da ENAS (ente gestore), si inserisce in un programma più ampio di carattere nazionale denominato Dam Day 2024, un progetto nato per promuovere il ruolo delle dighe, realizzato da ITCOLD (Comitato Italiano grandi dighe) che è un’associazione tecnico scientifica membro del comitato internazionale grandi dighe ICOLD la quale riunisce i massimi esperti al mondo in materia.

L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire da vicino una dei più rilevanti capolavori ingegneristici della regione ed ha lo scopo di far conoscere l’importanza delle dighe sul territorio nell’ambito della gestione dell’acqua e della protezione dalle piene. Verrà illustrato il sistema di governo della risorsa idrica in Sardegna, con specifico risalto alla funzione e ai compiti istituzionali dell’Ente ENAS in qualità di Gestore del sistema idrico multisettoriale regionale, con particolare riguardo alle 31 grandi dighe gestite.

La giornata prevede delle visite guidate, a cura del personale di ENAS, preceduta da una breve descrizione delle caratteristiche principali della diga