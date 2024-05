Cagliari

Interrogazione del capogruppo di Fdi in Regione Paolo Truzzu

“A causa della grave carenza di personale medico, infermieristico e sociosanitario, il sistema dell’emergenza-urgenza si trova in una situazione di perdurante difficoltà. In particolare, la chiusura dei reparti di traumatologia e ortopedia mette a rischio l’apertura dei Pronto Soccorso in tutta l’Isola proprio durante l’estate, periodo di maggior pressione determinato dalle presenze turistiche”.

Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che ha presentato un’interrogazione, insieme a tutto il gruppo consiliare, sulla situazione della rete dei Pronto Soccorso.

“Negli ultimi mesi, il numero degli accessi ai Pronto Soccorso degli ospedali nelle principali aree metropolitane (Cagliari e Sassari) è aumentato in maniera vertiginosa, causando la dilatazione dei tempi di attesa per la presa in carico dei pazienti, e in tutti i PS dell’Isola si registra un incremento negli accessi, rispetto allo stesso periodo del 2023, di almeno il 20%, probabilmente a causa del ridotto filtro delle strutture territoriali per una preoccupante carenza dei medici di base, stimata in diverse centinaia di unità. Peraltro, il personale medico, infermieristico e sociosanitario è sottoposto a un notevole stress e a turni di lavoro massacranti”.

“Un