Samugheo

Sabato sarà presentata “Distrazioni d’Arte”, una scultura realizzata a sei mani

Una giornata dedicata alla lavorazione artistica del legno e all’arte in generale. A Samugheo porte aperte nel laboratorio “La terra del legno” di Gabriele Mura, l’artigiano conosciuto anche per aver regalato l’anno scorso una gamba sarda all’attore Giacomo Poretti.

Assieme a due amici e colleghi, Mura ha deciso di condividere pubblicamente la propria passione per l’arte e presentare un’opera realizzata a sei mani. L’appuntamento è per sabato 23 marzo nel laboratorio di via Oristano 7: qui dalle 9 alle 19 ci sarà l’open day e sarà presentata l’opera lignea dal titolo “Distrazioni d’Arte”. L’open sarà replicato anche il giorno dopo, domenica 24 marzo, con lo stesso orario.

L’evento nasce su iniziativa di tre artigiani che dai banchi dell’allora Istituto d’arte di Oristano si sono ritrovati dopo tanti anni e hanno deciso di mettersi in gioco: con Gabriele Mura ci sono Federico Iko Giongo e Lussorio Sini.

Durante l’open day, saranno in mostra anche i lavori di altri due artisti: Andrea Casciu, con il suo murale “Dedalo” realizzato nella parte esterna del laboratorio,