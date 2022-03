Dopo il taglio del governo sulle accise, è caccia al distributore più economico in Sardegna.

In diversi distributori dell'Isola secondo quanto riportato dall'app "prezzi benzina" il costo al litro è sotto 1.70.

Il prezzo più economico nel distributore Ip in Via San Salvatore a Settimo San Pietro, dove il diesel costa 1.664 a litro e la benzina 1.694

Ecco la lista completa:

- Settimo San Pietro, Ip di via San Salvatore: diesel 1,664 €/l / benzina 1,694 €/l

- Iglesias, Ip di via Crocefisso: diesel 1,684 €/l / benzina 1,694 €/l

- Sinnai, Q8 di via Trieste: diesel 1,684 €/l / benzina 1,714 €/l

- Cagliari, Tamoil di via Roma: diesel 1,684 €/l / benzina 1,724 €/l

- Capoterra, Tamoil di via Cagliari: diesel 1,694 €/l / benzina 1,734 €/l

- Carbonia, Q8 di via Dalmazia: diesel 1,699 €/l / benzina 1,699 €/l

- Sassari, Europam di via Caniga: diesel 1,699 €/l / benzina 1,729 €/l

- Oristano, Distributore Contu lungo SP 70: diesel 1,699 €/l / benzina 2,079 €/l

- Pula, Tamoil lungo la SS 195 al km 32.800 dir. Nord-Est: diesel 1,714 €/l / benzina 1,754 €/l

- Isili, Ip di corso Vittorio Emanuele: diesel 1,714 €/l / benzina 1,774 €/l

- Elmas, Esso di via Sulcitana: diesel 1,719 €/l / benzina 1,739 €/l

- Guspini, Q8 di via Antonio Gramsci: diesel 1,719 €/l / benzina 1,749 €/l

- Santa Giusta, Eni lungo la SS 131 al km 87.192 dir. Sud-Est: diesel 1,724 €/l / benzina 2,079 €/l

- Nuoro, Ip di via Trieste: diesel 1,724 €/l / benzina 1,774 €/l

- Sestu, Pinguino Carburanti di via Piscina Matzeu: diesel 1,724 €/l / benzina 1,774 €/l

- San Giovanni Suergiu, Eni di via Porto Botte: diesel 1,729 €/l / benzina 1,779 €/l

- Bono, Esso di via Grazia Deledda: diesel 1,731 €/l / benzina 1,741 €/l

- Macomer, Eni di corso Umberto: diesel 1,731 €/l / benzina 1,774 €/l

- Porto Torres, Q8 al km 229.825 dir. Sud-Est della SS 131: diesel 1,733 €/l / benzina 1,733 €/l

- Ozieri, Retitalia di via Vittorio Veneto: diesel 1,734 €/l / benzina 1,774 €/l

- Senorbì, Eni di via Carlo Sanna: diesel 1,740 €/l / benzina 1,774 €/l

- Olbia, Eni di viale Aldo Moro: diesel 1,749 €/l / benzina 1,779 €/l

- Tempio Pausania, Tamoil di via Settembrini: diesel 1,749 €/l / benzina 2,149 €/l

