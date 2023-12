Polemiche in consiglio a Cabras, la minoranza attacca il sindaco: “Esclusi dal percorso democratico”

Cabras

Dura nota dei consiglieri dell’opposizione

“È con profondo rammarico che constatiamo come questa minoranza si trovi in gravi difficoltà a poter partecipare alle sedute del Consiglio comunale di Cabras. Per l’ennesima volta infatti il Consiglio viene convocato in seduta straordinaria, tre giorni prima della riunione, con ben dieci punti all’ordine del giorno da trattare e di cui leggere e studiare gli atti”. È quanto scrivono in una nota i consiglieri di opposizione Antonello Manca, Gianni Meli, Federica Pinna, Fenisia Erdas ed Efisio Trincas.

A far scattare la polemica la convocazione dell’aula per oggi. “È evidente come questa amministrazione e il suo sindaco anche in questo secondo mandato non ritengano la minoranza facente parte del percorso democratico che deve caratterizzare ogni legislatura. Tali comportamenti”, aggiungono gli esponenti dell’opposizione, “minano i principi sui quali si fondano le più elementari norme di democrazia e di diritto di tutti i cittadini a essere rappresentati all’interno del Consiglio”.

In carica dal 2018, il sindaco Andrea Abis è stato rieletto lo scorso maggio. Alle ultime amministrative l’attuale primo cittadino ha superato la concorrenza di Gianni Meli, alla guida della lista Insieme per Cabras e Solanas.

