(Adnkronos) - Dodici gol in undici presenze, all'altezza della dodicesima giornata. Il poker firmato sul campo del Parma nel 5-1 giallorosso ha dato un'altra spallata alla classifica marcatori della Serie A 2026/27 e ha certificato il magico momento di forma di Donyell Malen, sempre più centrale nel progetto offensivo della Roma. Quattro reti in una singola partita, tutte su azione e senza bisogno di calci di rigore, per trasformare una trasferta insidiosa in un pomeriggio di festa. Un ritmo che spinge l'attaccante olandese in cima alla graduatoria dei bomber e racconta il suo devastante impatto sul campionato.

Dodici gol dopo dodici turni è già un numero importante, e il confronto con i grandi marcatori della storia lo rende ancora più chiaro. Nella graduatoria dei goleador dopo 12 giornate dalla stagione 1929/30, Malen si colloca al dodicesimo posto, alle spalle di una serie di grandi bomber della storia del torneo: da Antonio Angelillo (20) e Felice Borel (17) fino al terzetto a 15 formato da Luca Toni, Giuseppe Meazza ed Enrique Guaita, passando per Ciro Immobile (14) e per i 13 centri di Silvio Piola e Gabriel Batistuta. Gonzalo Higuaín, nell'annata del record assoluto dei 36 gol, dopo 12 turni era fermo a 10 reti. Guardando alla sola storia della Roma, invece, prima di Malen nelle prime 12 giornate di campionato hanno segnato più gol soltanto Enrique Guaita (15 nel 1934/35) e Pedro Manfredini (15 nel 1960/61). In più, con 26 gol nell'anno solare 2026, l'olandese è il secondo giocatore giallorosso a superare quota 25 reti in un anno solare di Serie A dopo Manfredini, che ne fece 26 nel 1960.

La crescita di Malen va di pari passo con l'impatto collettivo della Roma di Gian Piero Gasperini, capace di superare i 35 gol dopo 12 gare stagionali in Serie A: un traguardo che non si vedeva da 76 anni. In un sistema che muove palla in verticale e crea con continuità, l'attaccante ha trovato tempi d'inserimento e freddezza, chiudendo la trasferta di Parma con il pallone della partita e il sorriso di chi si sta prendendo la scena. Dopo il successo sul Parma, Gasperini ha rilanciato senza giri di parole sul potenziale del suo attaccante — arrivando a evocare il record dei 36 gol di Higuaín — e ha sottolineato come in Italia alla fine parlino i numeri, indicando solo Lautaro come possibile termine di paragone immediato e celebrando le qualità del giocatore.

Gol: 12 (0 su rigore). Partite giocate: 11 (10 da titolare). Minuti in campo: 742. Assist: 2