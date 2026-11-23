(Adnkronos) - Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le stelle nell'edizione del 2024, ha ricordato la sua partecipazione al programma condotto di Rai1, commentando poi la polemica della scorsa settimana sullo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d'Urso, da cui è nato il profumo-gate.

"Ti prendono, ti girano, ti buttano e ti rilanciano e ti dicono 'si però vabbe, c'hai un po' di chili in più'", ricorda l'ex moglie di Paolo Bonolis a Sonia D'Agostino, ospite di 'Radio Radio', nel salotto 'Io Le Donne Non Le Capisco'. Bruganelli ha ricordato il suo percorso, segnato da scontri accesi con la giurata Selvaggia Lucarelli e da giudizi poco favorevoli alle sue esibizioni.

"Sai che fai parte di un programma e quindi giustamente siamo tutti parti in commedia. Sicuramente l'atteggiamento di Mariotto è sempre stato sopra le righe, è stato delle volte molto divertente. Delle volte, secondo la mia esperienza, mi sono ritrovata in enorme difficoltà, in quel momento sei fragile e affaticata. Quindi delle battute e dei modi di fare possono ferire". E in riferimento al profumo spruzzato da Mariotto, Bruganelli ha criticato l'atteggiamento del giurato: "Credo sia una questione di rispetto verso una collega. È necessario che ci sia un garbo, al quale siamo disabituati quando vediamo Mariotto, un po' gli si perdona tutto, finché non capita a te. Quando capita a te è una situazione abbastanza pesante".