Oristano

Bilancio confortante per i punti di assistenza all’Arst e davanti al Tribunale

A parte qualche piccolo caso di eccesso con l’alcol, in particolare lungo il percorso della corsa alla stella, ieri per fortuna non si sono ripetute le scene preoccupanti nel piazzale del Tribunale, abituale ritrovo di tanti giovani durante la Sartiglia.

Nessun caso di coma etilico è stato accertato al Pronto soccorso del San Martino. Una decina di ragazzi – quasi tutti minori – sono stati assistiti dagli operatori della Croce Rossa, nel centro di soccorso allestito nella autostazione dell’Arst e nella postazione davanti al Palazzo di Giustizia.

“C’è stata una decina di casi di alterazioni da alcol” ha confermato Fabrizio Piras, presidente della Croce Rossa, “decisamente meglio dello scorso anno. Il punto di assistenza voluto dall’Areus è stato comunque un importante filtro per il Pronto soccorso del San Martino. Un plauso ai nostri operatori presenti con l’ambulanza al Tribunale”.

Lunedì, 12 febbraio 2024