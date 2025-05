(Adnkronos) - Una bambina di 2 anni e la nonna sono state aggredite da tre pitbull nel cortile della casa dello zio della piccola in via Panaro ad Agliana, in provincia di Pistoia. Secondo le prime ricostruzioni, i cani, di proprietà dell'uomo, si sarebbero scagliati improvvisamente contro le due donne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale per le indagini.

La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa di una grave ferita a una gamba. La nonna, che avrebbe cercato di difendere la nipote, è stata morsa in più parti del corpo e trasportata con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Pistoia.

Le autorità locali stanno indagando sull'accaduto e valuteranno eventuali provvedimenti nei confronti del proprietario dei cani, coinvolti nell'aggressione.