Basket, Italia under 20 campione d'Europa: Lituania ko 83-66

(Adnkronos) - L'Italia di Basket under 20 ha conquistato gli Europei di categoria, battendo in finale la Lituania per 83-66 nella gara a Heraklion, sull’isola di Creta, in Grecia.

L’Italia torna dunque a vincere una medaglia d’oro dopo quella conquistata nel 2013 e dopo quella del 1992 (allora però la categoria era Under 22). Un successo netto, meritato, sofferto, raggiunto giocando un torneo di sostanza, qualità e sacrificio. Un trionfo colto giocando la finalissima con 8 effettivi per via dei quattro infortuni che hanno falcidiato la squadra all’arrivo a Creta. Francesco Ferrari (26 punti stasera) è stato votato come MVP dell’Europeo e inserito nel miglior quintetto della manifestazione.

“Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna - ha detto il presidente FIP Giovanni Petrucci -. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013. Anche il Ministro Abodi mi ha chiamato per complimentarsi con questi ragazzi“.

L’MVP Francesco Ferrari: “Siamo orgogliosissimi di questo risultato. Fin dall’inizio del raduno a Domegge avevamo come obiettivo entrare nelle prime 8 d’Europa e poi una volta li giocarcela con tutti. Con Israele siamo andati in difficoltà ma sapevamo di poter fare qualcosa di specialissimo e lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo dato tutto sapendo anche che era la nostra ultima esperienza in Under 20. Ripeto: orgogliosissimi e forza Italia!“

