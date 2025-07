Pisa, guardia giurata uccide la compagna e si suicida

(Adnkronos) - Una guardia giurata di 50 anni ha ucciso la compagna, poi ha chiamato il 112 confessando il delitto e avvisando di avere intenzione di suicidarsi. Sul posto a Pisa sono arrivate in pochi minuti le volanti della polizia e gli agenti hanno trovato i due corpi. I poliziotti hanno sequestrato l'arma, legalmente detenuta.

Sono in corso le indagini della squadra mobile per ricostruire i motivi del gesto ma dalle prime informazioni sembra che alla base ci fossero problematiche di coppia. Sul posto la polizia scientifica per i rilevi.

