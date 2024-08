Pioggia e temporali, scatta l'allerta meteo in provincia di Oristano

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per la provincia di Oristano, in vigore dalle ore 6 alle 23:59 del 19 agosto. L’avviso riguarda il rischio idrogeologico nelle aree di Montevecchio Pischinappiu, che include anche il comune di Oristano, e Tirso. La criticità è stata classificata come ordinaria, ma la situazione richiede comunque un’attenzione particolare da parte della popolazione. Anche le zone della Gallura e del Logudoro sono interessate dall’allerta gialla, dove il rischio idrogeologico si estende ai temporali previsti. In presenza di fenomeni temporaleschi, le autorità raccomandano ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni, soprattutto se si trovano in locali seminterrati o ai piani terra, salendo ai piani superiori per maggiore sicurezza. È consigliato limitare gli spostamenti in auto, riducendoli ai soli casi di urgenza, e mantenersi costantemente informati sull’evoluzione della situazione meteorologica. È fondamentale seguire le istruzioni fornite dalle strutture locali di protezione civile. Inoltre, viene ribadito il divieto di attraversare torrenti in piena, sia a piedi che con mezzi di trasporto, e di sostare

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie