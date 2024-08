Mogoro, il Cohors Trio di Valentina Fin al Pedras et Sonus

Il Cohors Trio, guidato dalla talentuosa compositrice e cantante Valentina Fin, si prepara a incantare il pubblico della settima edizione del Pedras et Sonus Jazz Festival, in programma oggi. Il festival, diretto da Zoe Pia, è ormai un appuntamento immancabile nel panorama jazzistico sardo, capace di fondere magistralmente musica, cultura e territorio. Valentina Fin, una voce che si muove agilmente tra la musica contemporanea e i repertori barocchi, è da anni un punto di riferimento nell’ambito dell’improvvisazione musicale. La sua versatilità, affinata grazie a collaborazioni con artisti di spicco come il pianista Stefano Battaglia e il sassofonista Pietro Tonolo, sarà il cuore pulsante del concerto di domani. Ad affiancarla in questa avventura sonora ci saranno due musicisti di grande talento: Marcello Abate alla chitarra, conosciuto per le sue collaborazioni con nomi illustri come Mauro Ottolini e Furio di Castri, e Federico Pierantoni al trombone, che vanta partecipazioni con prestigiose formazioni come l’Umbria Jazz Big Band e collaborazioni con artisti del calibro di Andy Sheppard e Fabrizio Bosso. La serata

