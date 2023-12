Pioggia di medaglie ai Campionati nazionali per le atlete della Ginnastica Flamingo di Terralba

Terralba

Tanta soddisfazione per un grande risultato

Grande successo al Campionato nazionale per l’asd Ginnastica Flamingo di Terralba: le atlete hanno portato a casa cinque ori, quattro argenti e due bronzi.

Organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia, la competizione riservata alle bambine e ragazze del settore Silver, si è svolta nella città romagnola dal 6 al 10 dicembre. “Il Campionato nazionale prevede delle gare suddivise per fascia di età e per livello”, ha spiegato il tecnico della Flamingo Carla Fadda insieme a Ilaria Vaccargiu. Le parti di danza sono affidate invece a Claudia Tronci. “Quest’anno abbiamo portato a casa ben 11 medaglie. Non abbiamo mai avuto un risultato così tanto importante”.

Alice Tuveri, 9 anni, ha vinto il titolo di campionessa individuale allieva A1 livello LC, contendendosi il titolo con circa 70 bambine. “Havinto il campionato assoluto, con la somma dei due esercizi portati in gara, ma si è classificata al primo posto anche nella specialità cerchio e nella specialità palla”, ha illustrato Fadda.