Il Comune fa partire la campagna di sterilizzazione gratuita per cani e gatti

Cabras

L’amministrazione di Cabras mette a disposizione 1000 euro per i proprietari

Prende il via una campagna di sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà dei cittadini residenti nel territorio comunale di Cabras. La promuove l’amministrazione Abis al fine di tenere sotto controllo le nascite di cucciolate indesiderate e prevenire i fenomeni dell’abbandono e del randagismo.

La campagna è rivolta ai titolari di aziende agricole con sede operativa nel Comune e ai cittadini proprietari di cani regolarmente provvisti di microchip e iscritti all’Anagrafe Canina Regionale, e di gatti che non fanno parte di colonie feline.

“Vogliamo proseguire nell’intento di responsabilizzare i cittadini e scoraggiare gli abbandoni, incentivando il possesso responsabile degli animali”, afferma l’assessore Carlo Trincas. “L’intervento ha un raggio d’azione piuttosto ampio perché è rivolto anche a chi ha scelto il gatto come animale da compagnia”.

I fondi a disposizione, pari a mille euro, saranno ripartiti attraverso una graduatoria che verrà stilata dando priorità, sulla base del valore inferiore dell’indicatore ISEE, alle domande provenienti dai titolari di aziende agricole, in quanto spesso all’interno delle aziende non si ha il controllo della riproduzione e si è verificato nel tempo l’abbandono di intere cucciolate.

In secondo luogo verranno inserite in graduatoria le istanze dei privati cittadini, anch’esse sulla base del valore inferiore dell’indicatore ISEE. Seguiranno le domande dei proprietari dei gatti non appartenenti a colonie feline.

Gli interessati che si aggiudicheranno i fondi a disposizione dovranno impegnarsi a sterilizzare il cane o il gatto entro il termine fissato dall’Amministrazione, che verrà indicato nella comunicazione di assegnazione del beneficio. Sarà pertanto loro cura contattare il medico veterinario convenzionato con l’Amministrazione per fissare la data dell’intervento.

Sarà possibile richiedere la sterilizzazione anche per più cani e gatti della stessa azienda agricola o dello stesso nucleo familiare, fino ad un massimo di tre per le aziende agricole e di due per i privati, indicando un ordine di preferenza. Le domande saranno accolte per la prima preferenza espressa fino ad esaurimento dei fondi stanziati e, in caso di residui, sarà possibile procedere alla sterilizzazione delle ulteriori preferenze secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata.