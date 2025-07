Pier Silvio Berlusconi: "La Talpa e The Couple i più brutti di sempre, Andrea Giambruno presto in onda"

(Adnkronos) - La Talpa e The Couple, condotti rispettivamente da Diletta Leotta e Ilary Blasi, nel mirino dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. "Sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione. Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più cadere in errori di questo tipo", ha detto senza mezzi termini a margine della serata con la stampa per presentare i nuovi palinsesti Mediaset.

"I reality - ha aggiunto - sono un genere non alla fine, anzi, hanno ancora tanto da dire. Si tratta di prodotti fatti bene e altri fatti male. Ad esempio, questa stagione non è stata particolarmente positiva per Il Grande Fratello, ma rimane una delle machine più straordinarie della tv. L’Isola dei famosi è andata bene ma si può migliorare”.

Enrico Mentana in Mediaset? "Se lui vuole le porte sono aperte, non c’è trattativa”, ha detto l’ad di Mfe. Quanto ad Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, rimosso nel 2023 dalla conduzione di 'Diario del giorno' su Rete4, “penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?".

Smentita, almeno in parte, la voce di un possibile arrivo a Mediaset di Alessandro Cattelan: "Ha fatto un numero zero di un suo programma, che non è dispiaciuto. Potremmo decidere di farlo crescere per una prima serata di Italia 1 ma vedremo. Potrebbe essere questo il prodotto o un altro, con Cattelan o meno", ha detto Berlusconi.

P.S. Berlusconi, 'con De Martino c'era trattativa ma Amadeus ha fatto patatrac’

L'anno scorso, “con Stefano De Martino, confermo, eravamo in fase di trattativa per ‘Striscia’. Poi Amadeus ha fatto il patatrac, aprendogli la strada su Rai 1. Eravamo a un buon punto ma poi gli si è aperta la strada di access su Rai 1 e se fossi stato in lui avrei fatto la stessa cosa”. Lo ha detto l’ad di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, presentando la nuova stagione Mediaset alla stampa.

Quanto a Gerry Scotti “è un caposaldo Mediaset e si è preso l’onere di questa sperimentazione con ‘La ruota della fortuna’ nel preserale” ha aggiunto.

P.S. Berlusconi, 'nostri tg esempio di autorevolezza e garbo'

“Penso che i nostri telegiornali, a partire dal Tg5, siano un esempio di autorevolezza e garbo”. Lo ha detto l’ad di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, presentando la nuova stagione Mediaset alla stampa. “Io - ha aggiunto - sono orgoglioso dei nostri telegiornali e non credo ci sia il rischio di eccedere nel l’informazione. I telegiornali danno un punto di vista e un approfondimento che vale più di prima”.

