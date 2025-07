"Biagio Antonacci al pronto soccorso per soffocamento". La smentita del cantante

(Adnkronos) - "Biagio Antonacci al pronto soccorso per rischio soffocamento". Questa è la bufala che nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web e che ha destato allarme tra i fan del cantautore milanese. Ma lo stesso Antonacci è intervento per smentire, definendo la notizia una chiara "fake news".

"Come vedete sto molto bene", scrive il cantautore a corredo di un post in cui si mostra in ottima forma, prima con la chitarra in mano mentre intona un brano e poi sorridente davanti al portone di casa. Biagio Antonacci smentisce subito la notizia: "Fake news? Tossiche per l'anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti", ha scritto.

Le parole del cantante hanno subito rassicurato i fan che nei commenti hanno espresso sollievo: "Felicissima di sapere che stai bene", ha scritto un utente. "La gente purtroppo è cattiva e augura solo il male", ha aggiunto un altro. Anche il figlio di Biagio, Giovanni Antonacci ha commentato il post del papà: "Mi ero preoccupato", ha scritto ironicamente.

