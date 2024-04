Cagliari

Sequestrate decine di trappole e trovato un cinghiale ferito da un arpione

È scattata la denuncia per un pensionato di 74 anni di Quartu Sant’Elena e un artigiano sessantenne di Capoterra, sorpresi dalla Forestale a piazzare lacci d’acciaio per catturare cervi e cinghiali. Nel corso dei controlli sequestrate decine di trappole e trovato un cinghiale ferito da un arpione da sub.

I due uomini sono stati colti sul fatto nel corso di due distinte operazioni antibracconaggio del Corpo del servizio territoriale di Cagliari, condotte dalle stazioni di Sinnai e Uta rispettivamente alle pendici del massiccio dei Sette Fratelli e nel Parco regionale di Gutturu Mannu. Entrambi dovranno rispondere del reato di esercizio di caccia con mezzi non consentiti, punito con l’arresto sino ad un anno.

Inoltre, l’artigiano di Capoterra dovrà rispondere anche di detenzione illegale di munizioni, poiché nel corso della perquisizione domiciliare è risultato in possesso di 50 munizioni per pistola. Un reato sanzionato con la pena dell’arresto sino a 12 mesi.