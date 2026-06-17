Marina Cafè Noir sceglie il tema "Cambiare rotta" e una location ricca di fascino per la sua 24/a edizione. Il festival che si snoda tra reading, progetti originali, letterature anche applicate, musica, performance e pensiero critico, allestisce il suo palco davanti alle rive della laguna di Giliácquas, antica borgata dei pescatori a Elmas (Cagliari).
Tra i nomi di spicco il maestro del noir
Maurizio de Giovanni, la reporter di guerra Francesca Mannocchi, il
premio Pulitzer Nathan Thrall, la scrittrice palestinese Adania
Shibli, il giovane autore francese Mokhtar Amoudi, rivelazione
della narrativa contemporanea europea, la narratrice e podcaster
Chiara Tagliaferri, il talento imprevedibile di Dario Ferrari, lo
scrittore islandese Jón Kalman Stefánsson, la voce raffinata della
canzone d'autrice Ginevra Di Marco, l'irregolare poeta-pop Guido
Catalano, il rapper Willie Peyote, il cantautore Motta e il
visionario musicista Tonino Carotone.
"Il filo conduttore è un invito a ripensare
traiettorie e approdi, individuali e collettivi, dentro un presente
instabile attraversato da conflitti, trasformazioni tecnologiche e
nuove forme di smarrimento. Attorno all'idea del viaggio, della
deriva e del cambiamento fisico, linguistico, sentimentale e
politico" sottolineano Giacomo Casti, Donatella Mendolia e
Francesco Scanu, anima dell'associazione Chourmo che organizza il
festival.
La musica sarà anche il biglietto da visita di
ogni serata, con un set di un quarto d'ora. Protagonista il grande
sassofonista jazz Gavino Murgia (19), la violinista del Teatro
Lirico di Cagliari Maria Teresa Sabato (20), e il mondo sonoro di
Arrogalla (21). Il Festival renderà omaggio ad alcune figure
dell'immaginario letterario e musicale contemporaneo. Si parte con
il tributo a David Bowie affidato alla voce di Ilaria Porceddu; poi
Agatha Christie, a 50 anni dalla scomparsa con le parole di Emilia
Agnesa; sono invece 90 gli anni che ci separano dalla morte di...