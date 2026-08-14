(Adnkronos) - Sarà un weekend di Ferragosto 'normale' rispetto alle ondate di calore passate. Secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute, dopo il caldo record di questo periodo oggi sabato 15 agosto l'Italia respira e l'afa allenta la morsa: delle 27 città monitorate, solo in 2 (Bari e Bolzano) è atteso il bollino rosso, codice dell'allerta massima - di livello 3 - con possibili rischi per la salute della popolazione generale.

Ferragosto da bollino verde (rischio 0) a Napoli, Pescara, Trieste e Venezia. Le altre città (Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo) hanno bollino giallo (livello 1).

Questa la situazione per domani domenica 16 agosto: Bari avrà ancora bollino rosso, l'unica città delle 27. E' previsto bollino arancione (livello 2 di allerta) a Campobasso, bollino verde a Napoli e Trieste. Le altre città con bollino giallo.

"Premesso che il refrigerio fa bene all’organismo, è preferibile rispetto al mantenimento di temperature molto elevate, che espongono a rischi maggiori", spiega all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, professore emerito dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, membro del Collegio dei probiviri della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e del Consiglio superiore di sanità.

"Anche un calo di 10 gradi, quindi, può essere positivo per l’organismo. Tuttavia - avverte - soprattutto gli anziani e le persone fragili devono prestare attenzione ai cambiamenti repentini di temperatura, perché sono maggiormente esposti al rischio di raffreddamenti e infezioni delle vie respiratorie, sia alte sia basse. Inoltre, anche in questo periodo continuano a circolare virus respiratori diversi dall’influenza, che è invece più frequente nei mesi autunnali e invernali".

L’esperto indica alcune semplici regole per affrontare il cambio di temperatura. "Dopo circa 40 notti tropicali è comprensibile desiderare un po’ di refrigerio, ma non bisogna esporsi a variazioni di temperatura eccessive o improvvise. Occorre fare particolare attenzione perché, negli anziani, la regolazione della temperatura corporea è più complessa e difficile", sottolinea. Una regola utile è quindi "evitare di scoprirsi troppo e scegliere un abbigliamento adeguato alle nuove condizioni climatiche". Dopo Ferragosto sono previsti anche temporali: "In queste situazioni è più facile raffreddarsi, perciò è importante prestare attenzione a come ci si veste e proteggersi dagli sbalzi di temperatura", conclude Andreoni.