Oristano

Nella serata dell’11 gennaio sarà possibile scoprire la scuola con una seconda giornata di Open Day ricca di laboratori e corsi

Perché scegliere una sola strada, quando si possono prendere tutte? Seguendo questo motto, con i suoi più di 160 anni di storia il Liceo classico “De Castro” di Oristano continua a garantire ai suoi studenti un’offerta formativa completa. Tra antico e moderno, tra materie dell’area linguistico-letteraria e dell’area scientifico-matematica, il percorso didattico spazia tra diverse aree culturali in maniera sempre attuale e in grado di dare ampia scelta in previsione del futuro.

Con 27/29 ore curricolari del biennio ginnasiale e le 31/33 del triennio liceale (qui il monte ore per ogni disciplina), gli studenti del “De Castro” di piazza Aldo Moro affrontano sia lo studio dei classici del mondo greco-latino e della grande letteratura italiana ed europea, sia lo studio delle materie scientifiche, prontamente approfondite con dei piani di studio sempre al passo con i tempi e le innovazioni attuali.

Anche quest’anno, oltre al corso di studi tradizionale, chi deciderà di iscriversi al Classico potrà scegliere tra altre due opzioni, il Corso giuridico internazionale e quello del Corso certificazione linguistica Cambridge.

Il primo indirizzo opzionale, quello del Corso Giuridico internazionale, prevede due ore aggiuntive, di cui una dedicata al diritto e una alla conversazione in inglese giuridico con un docente esperto. Giunto al suo quarto anno di vita, il corso è nato in seguito all’analisi delle scelte effettuate dagli studenti nel post- diploma, per la maggior parte orientate a studi universitari di carattere giuridico-economico-politico.

In previsione di un percorso in questi campi, agli studenti del triennio è data inoltre la possibilità di seguire le lezioni di Diritto e microeconomia, attraverso seminari tenuti dal docente della classe o da parte di esperti, collaborando con soggetti esterni, tra i quali spicca l’Unione delle Camere Penali.

Totalmente incentrata invece sull’inglese, la seconda opzione, quella del Corso certificazione linguistica Cambridge, con l’aggiunta di un’ora di inglese, finalizzata all’ottenimento delle certificazioni Cambridge alla fine dei primi due bienni e dell’ultimo anno, con livelli disponibili B1, B2, C1 e C2.

Alla didattica in classe, si uniscono numerosi progetti: dal teatro classico alle Olimpiadi della Matematica, dalla chimica allo sport, passando per le certificazioni ICDL (ovvero le Certificazioni Internazionali delle Competenze Digitali) e l’educazione alla cittadinanza, il liceo De Castro riesce sempre a coniugare la sua offerta formativa a campi solo apparentemente lontani per offrire ai propri studenti degli orizzonti di scelta sempre più ampi.

Open day – Il Liceo classico “De Castro” di Oristano aprirà nuovamente le sue porte ai futuri studenti e studentesse, che con le loro famiglie potranno conoscere da vicino gli ambienti scolastici e l’offerta formativa con un ricco programma. Dalle 15,30 alle 18,30 di mercoledì 11 gennaio sarà possibile seguire lezioni di latino, greco, inglese, scienze, filosofia, in piccoli gruppi, incontrare i responsabili dell’Anglo American Academy di Cagliari per le certificazioni linguistiche Cambridge, avere informazioni sulla certificazione ICDL e parlare con gli studenti del liceo. La segreteria studenti sarà aperta per tutto il pomeriggio per supportare le famiglie nell’iscrizione on line dei figli sulla piattaforma del Ministero.

Gli studenti che, invece, desiderano trascorrere una mattina al liceo – per seguire le lezioni insieme ai loro compagni di poco più grandi o semplicemente per visitare la scuola – possono prenotare una visita attraverso i contatti presenti sul sito della scuola: la professoressa Marianna Floris, responsabile dell’orientamento in entrata, sarà disponibile al numero 3683504507 o all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , mentre la vicepreside Dora Pinna al 3490729799 o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Si potrà procedere alle prenotazioni anche tramite il centralino della scuola allo 078370110, oppure attraverso il modulo Google disponibile a questo link.

Sempre a gennaio si potrà seguire un corso di alfabetizzazione di greco di 3 ore, in orario pomeridiano, nei giorni 17-20-25 gennaio, dalle 15.30 alle 16.30. In coda alla lezione di greco i ragazzi potranno seguire lezioni dimostrative di inglese, filosofia, scienze.

Sul sito ufficiale del Liceo classico “De Castro” di Oristano e sui canali social Facebook e Instagram della scuola saranno comunicati ulteriori dettagli delle attività e sarà possibile avere un’anteprima sull’offerta formativa del liceo.