Terralba

La scuola aprirà le sue porte per farsi conoscere dai futuri studenti

Una scuola che ha saputo ben inserirsi nella società digitale del nostro tempo. L’Istituto d’Istruzione Superiore De Castro di Terralba propone quattro corsi al passo con le esigenze attuali del mondo lavorativo, ma con un occhio di riguardo anche a quelle del territorio che abita.

Nato nel 1992, la sede trova dimora in un edificio di recente costruzione in via Rio Mogoro 55 a Terralba, l’istituto fa della modernità e della funzionalità degli spazi esterni e interni la propria risorsa per garantire pieno supporto alle attività didattiche.

Ai laboratori di Biologia, Chimica e Fisica, Arte e Lingue, si uniscono quelli di Informatica e di Grafica Multimediale e 3D, con attrezzature e strumentazioni all’avanguardia per uno studio sempre orientato all’attualità. Si aggiungono poi le 24 aule tutte dotate di LIM, l’aula 2.0, la palestra, un grande auditorium da ben 400 posti, la biblioteca e diverse strutture esterne per attività sportive e ricreative.

I corsi. Si parte dal Liceo Scientifico tradizionale: con una formazione culturale di qualità e a tutto tondo, permette ai suoi studenti di acquisire le conoscenze e le metodologie di studio necessarie per la prosecuzione degli studi in campo universitario.

Con un orientamento alla modernizzazione del liceo tradizionale, viene proposto il corso Liceo Scientifico opzione Informatica + English Speaking Course, che unisce le opportunità date dalle tecnologie digitali a un’ora di conversazione con madrelingua in inglese, la cui conoscenza risulta ormai imprescindibile nel mercato del lavoro moderno. Al termine del percorso di studi, inoltre, sarà data agli allievi la possibilità di conseguire le certificazioni ECDL (patente informatica europea) presso il Test Center interno all’Istituto.

Segue il corso “Grafica e comunicazione” dell’Istituto tecnico tecnologico, che si pone come obiettivo primario la formazione degli studenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie per gestire la comunicazione interpersonale e di massa, unendo queste tecnologie multimediali anche allo studio della “cartotecnica” per la progettazione dei packaging.

Dopo il conseguimento del diploma di perito in grafica e comunicazione, lo studente potrà decidere se proseguire la propria carriera accademica o tuffarsi nel mondo del lavoro, in particolare in quello grafico-editoriale.

Ultimo in ordine cronologico di avvio, l’indirizzo professionale in “Servizi commerciali web community”: coltiva le competenze in materia di gestione dei processi amministrativi e commerciali nella promozione delle vendite, con particolare attenzione sullo studio della comunicazione web e la valorizzazione delle risorse territoriali attraverso le piattaforme social e web.

Alle attività sui banchi, si aggiungono i numerosi progetti scolastici. Dai tornei sportivi, agli stage linguistici e le attività PTCO (ex alternanza scuola-lavoro), passando per le visite guidate in Italia e all’estero e la visione delle opere teatrali. L’Istituto, insomma, offre ai suoi studenti la possibilità di ampliare i propri orizzonti e coltivare le proprie passioni.

Fiore all’occhiello della scuola, la partecipazione al FestivalScienza, con le giornate interamente dedicate alle sperimentazioni e alle attività di laboratorio.

Open Day . I futuri studenti e le loro famiglie avranno l’occasione di conoscere la scuola e la sua offerta formativa con una giornata di Open Day. Data da ricordare il 12 gennaio, dalle 15:30 alle 18:30.

Alunni, collaboratori e docenti si presentano e presentano gli spazi e l’offerta formativa della scuola, rispondendo alle domande dei genitori e dei ragazzi, per i quali sono organizzate anche attività laboratoriali e ludico-didattiche incentrate sulle materie caratterizzanti i tre corsi di studio:

È possibile prenotarsi all’Open Day al seguente link: https://forms.gle/aZR9BMx1aMxdaDWbA

Diverse le attività laboratoriali e ludico-didattiche in programma: binario 9 e ¾ della biblioteca allestita in stile Hogwards; esperimenti condotti nei tre laboratori di chimica, fisica e biologia; attività ludico-sportive in palestra. E ancora, sala del Tea-time per un’immersione nel mondo british, una mostra dellecianotipie e il selfie-tour dei graffiti virtuali. Il mondo delle storie animate, il laboratorio di grafica per la stampa in 3De il volo coi droni e incursioni nella realtà aumentata attraverso i visori.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito ufficiale della scuola e le pagine Facebook e Instagram.

Lunedì, 8 gennaio 2024

(Informazione istituzionale)