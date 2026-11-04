Per imprese sarde 4 miliardi di aggravio per guerre, energia e credito - Notizie

E' di quasi 4 miliardi il conto che guerre, crisi energetiche, tensioni commerciali e aumento del costo del denaro, dal 2022 a oggi, hanno presentato alle imprese della Sardegna. Un colpo durissimo per l'economia regionale che da un quinquennio si ripercuote su cittadini, attività produttive e sviluppo. A livello nazionale tale condizione sta gravando per quasi 300miliardi di euro. Sono questi i numeri che emergono dall'analisi effettuata dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sulle conseguenze degli shock geopolitici sui sistemi produttivi territoriali italiani su dati Istat, Mase, Terna e Banca d'Italia.I 3 miliardi e 866 milioni di euro che impattano sull'economia isolana, pari all'1,80% del Pil medio annuo del quinquennio, includono tre componenti: maggiori costi per l'importazione di energia, maggiori oneri finanziari sostenuti dalle imprese e minori esportazioni verso i mercati interessati dalle tensioni internazionali. Un'incidenza inferiore alla media italiana, che si attesta al 2,71%, e leggermente più bassa anche rispetto a quella del Mezzogiorno, pari all'1,87%. Dietro il dato complessivo si nasconde una particolarità che riguarda direttamente il sistema produttivo isolano: il 72,4% dell'impatto economico è riconducibile al maggiore costo delle importazioni energetiche, contro il 44,1% della media nazionale.Gli oneri finanziari rappresentano il 19,6%, mentre le minori esportazioni incidono per l'8%."Questi numeri ci dicono che le imprese sarde stanno affrontando una pressione economica che non dipende dalle loro scelte, ma da una successione di crisi internazionali che si scaricano direttamente sui bilanci aziendali - commenta Giacomo Meloni, presidente regionale di Confartigianato - il dato che più ci preoccupa è il peso dell'energia, che nell'Isola rappresenta oltre sette decimi dell'impatto complessivo. Per una piccola impresa, un aumento della bolletta non è semplicemente una voce di spesa in più: significa avere meno risorse per acquistare macchinari, assumere...

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