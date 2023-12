Per combattere gli allagamenti a San Nicolò d’Arcidano mezzo milione di euro dalla Regione

San Nicolò d’Arcidano

Il contributo è stato inserito nell’ultima variazione al bilancio

Il Comune di San Nicolò d’Arcidano riceverà un contributo straordinario di 500.000 euro dalla Regione per la riqualificazione e il miglioramento della rete di scolo delle acque meteoriche.

Lo ha annunciato il consigliere regionale del gruppo Forza Italia Sardegna Emanuele Cera, sindaco del paese dal 2005 al 2020.

“Nell’ultima variazione al bilancio approvata dal Consiglio regionale”, spiega Cera, “è compreso un intervento finanziario a favore del Comune per la realizzazione di un primo intervento funzionale di riqualificazione e adeguamento della rete di drenaggio delle acque bianche. Si potrà intervenire sul sistema fognario nella zona bassa dell’abitato, realizzato tantissimi anni fa e attualmente non più sufficiente per rispondere alle necessità di un paese che si è esteso e urbanizzato nelle zone periferiche”.

Una criticità ben nota a Cera, viste anche le situazioni di emergenza che si sono presentate nei suoi 15 anni alla guida del paese. “Nel tempo”, spiega il consigliere regionale, “abbiamo realizzato una serie di piccoli interventi con l’intento di fronteggiare il problema degli allagamenti nella zona di viale Rinascita, via Argiolas, via Peschiera e via Ponti Sa Murta, strade puntualmente interessate ogniqualvolta le piogge sono più consistenti”.