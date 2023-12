Investita da un furgone mentre attraversa la strada, una pensionata in ospedale

Sanluri

I carabinieri valutano una possibile denuncia

Investita da un furgone in prossimità di un attraversamento pedonale, una donna di 73 anni è stata sportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale di San Gavino Monreale e ora è ricoverata in Ortopedia. Le sue condizioni sono da valutare per serie lesioni.

L’incidente si è verificato ieri a Sanluri, in via Bologna.

Alla guida del furgone, un Renault Koleos, c’era un uomo di 50 anni, forse abbagliato dal sole al momento dell’incidente.

I carabinieri stanno valutando una possibile denuncia per lesioni personali stradali.

Mercoledì, 13 dicembre 2023