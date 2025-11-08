Peppe Vessicchio, Maria De Filippi: "Un maestro di vita, non solo d'orchestra"
"È difficile crederci. Mi sembra impossibile". Così Maria De Filippi, sui social, invia un messaggio di cordoglio per la morte del maestro d'orchestra Peppe Vessicchio.
Visualizza questo post su Instagram
Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)[1]
"Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d'orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene".
