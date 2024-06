Pensioni di luglio in pagamento nella provincia di Oristano

Poste Italiane comunica che in tutti gli 83 uffici postali della provincia di Oristano le pensioni di luglio saranno in pagamento a partire dal prossimo lunedì, primo giorno del mese. Sempre da lunedì, le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 44 Atm Postamat del territorio, senza recarsi allo sportello. Poste Italiane ricorda che i pensionati che hanno ricevuto almeno un accredito di una pensione Inps o che hanno presentato una richiesta di accredito presso Poste Italiane sul Libretto Smart possono richiedere l’offerta “Supersmart Pensione 364 giorni” attraverso la quale, sulle somme accantonate per l’intero periodo dell’offerta, si ottiene a scadenza un tasso di interesse annuo lordo del 3,50%. L’offerta è attivabile in tutti gli 83 uffici postali della provincia, dal sito poste.it e dall’app BancoPosta. Inoltre, i titolari di Carta Libretto e Carte di

