Pazzo Psg, vince la Supercoppa europea ai rigori. Tottenham rimontato da 0-2 a 2-2

(Adnkronos) - Un pazzo Paris Saint-Germain ha vinto la Supercoppa europea 2025 al Bluenergy Stadium di Udine. La squadra parigina ha battuto il Tottenham ai calci di rigore dopo aver rimontato nei tempi regolamentari due gol di svantaggio, passando da 0-2 a 2-2 in pieno recupero. Psicodramma per gli Spurs, andati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol, al 39', di Van de Ven e che avevano raddoppiato nella ripresa, al 48' con il colpo di testa di Romero, complice anche una papera del nuovo portiere parigino Chevalier.

Il Psg però con il passare dei minuti ha alzato la testa, i cambi di Luis Enrique hanno dato nuova vita alla manovra e i campioni d'Europa sono riusciti ad accorciare le distanze all'85' con il bel gol da fuori area di Lee Kang-In, completando poi la rimonta in pieno recupero, al 94', con il tap-in di testa di Goncalo Ramos. Decisivi dal dischetto gli errori di Van de Ven e Tel, dopo quello iniziale di Vitinha.

Il Psg festeggia così il primo trofeo stagionale, dopo aver vinto campionato, coppa di Francia e Champions League nella passata stagione, soccombendo al Chelsea nella finale del Mondiale per Club, e diventa la prima squadra francese a vincere la Supercoppa europea.

