(Adnkronos) - Un ragazzo è morto annegato questo pomeriggio nel Po nel pavese. Il giovane sarebbe stato trascinato dalla corrente vicino al Ponte della Becca nel Comune di Mezzanino.
L'allarme è scattato poco prima delle 18.30, ma per il ragazzo nonostante il trasporto in ospedale non c'è stato nulla da fare.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie