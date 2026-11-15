(Adnkronos) - Ubriaco e armato di coltello ha seminato il panico su un volo dall'Islanda a Milano. L'episodio è accaduto su un Airbus A321 EasyJet, partito dall'aeroporto Reykjavik Keflavik e diretto a Malpensa il 5 novembre scorso. L'uomo, in evidente stato di ebrezza, durante il viaggio si è messo a urlare mentre teneva in mano un coltello da cucina. Sebbene non abbia tentato di utilizzare la lama in modo aggressivo, la sua presenza ha sollevato preoccupazione tra i passeggeri a bordo.

Nella fase di avvicinamento finale a Milano, si legge sul sito di AirLive, l'equipaggio ha contattato la torre di controllo per segnalare la situazione critica. Che, mantenendo il controllo, è stata gestita con prontezza dal personale evitando conseguenze. Non c'è stata, infatti, alcuna deviazione e l'Airbus A321 è atterrato regolarmente alle 17,45 all'aeroporto di Malpensa. Le forze dell'ordine, già allertate, hanno atteso il passeggero molesto, al suo arrivo al Terminal 2.

La compagnia aerea low-cost britannica ha tenuto a precisare il proprio personale di bordo "è formato per valutare ogni situazione e intervenire in modo rapido e adeguato, al fine di garantire la sicurezza del volo. Prendiamo molto sul serio tali episodi e non tolleriamo comportamenti molesti a bordo. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell'equipaggio rappresentano da sempre la massima priorità per easyJet".