(Adnkronos) - "Quando si prende l'influenza si è più vulnerabili alle infezioni: per questo bisogna vaccinarsi. Con le vaccinazioni, siamo al punto più basso degli ultimi dieci anni". Il professor Roberto Burioni fa il punto sull'influenza intervenendo a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, oggi 15 novembre.

"L'influenza tradizionalmente arrivava alla metà di febbraio, lo scorso anno è arrivata molto prima: è arrivata a fine dicembre, quindi non possiamo rimandare la vaccinazione. Le infezioni di questo periodo sono rinovirus, che provocano infezioni respiratorie. Sono fastidiosi, perché causano tracheiti e bronchiti", dice il virologo. I virus di questo periodo non rappresentano generalmente un rischio come l'influenza.

"L'influenza è pericolosa perché oltre a dare un altissimo numero di casi ha la capacità di indebolire le difese del nostro apparato respiratorio. Anche persone in salute possono avere una polmonite secondaria provocata dai batteri. Quando si prende l'influenza si è più vulnerabili alle infezioni: per questo bisogna vaccinarsi. Il vaccino non funziona sempre al 100% ma chi si vaccina si ammala in maniera più lieve, guarisce prima, ha meno complicazioni ed è meno contagioso", afferma.

Chi deve vaccinarsi? "Secondo me facciamo prima a dire chi non si deve vaccinare. Stiamo parlando del vaccino, quello fatto per via iniettiva, e non si devono vaccinare soltanto due classi di persone. Primo, quelli che hanno avuto durante una precedente vaccinazione antinfluenzale una reazione grave. Reazione grave non significa un po' di dolore, un po' di febbre. Reazione grave vuol dire reazione grave. Chi l'ha avuta lo sa, sono rarissime, un caso su un milione, però quelli non devono farlo", spiega.

"Non devono fare il vaccino i bambini sotto i 6 mesi, tutti gli altri devono farlo. Anche i bambini piccolissimi. Perché chiaramente chi ne trae maggior beneficio sono le persone sopra i 60 anni, le persone anziane, le persone fragili. L'influenza è una seccatura, a dir poco, per tutti e quindi non c'è motivo di non evitare o attenuare questa infezione. A maggior ragione chi si è sottoposto a cure chemioterapiche o immunoterapia, una donna che è incinta: tutte queste persone beneficiano ancora di più della protezione perché un'influenza nel loro caso, come nel caso di una persona molto anziana, potrebbe avere conseguenze più gravi".

La campagna di vaccinazione, però, non decolla. "Siamo al punto più basso degli ultimi dieci anni", dice evidenziando responsabilità precise. "I nostri parlamentari prendono posizioni molto bonarie nei confronti dei no vax e di bugie pericolosissime. Nella commissione covid trattano a pesci in faccia gli scienziati e sono gentilissimi con chi dice che la Terra è piatta. Se diamo il messaggio che chi si è schierato contro i vaccini non è un cialtrone, la gente diffida dei vaccini, non si vaccina e muore".