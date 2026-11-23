Castelsardo, l'extralberghiero vola oltre gli 8 milioni di euro - Notizie

Tra i mesi di aprile e settembre 2026 gli alloggi in affitto hanno generato 7,5 milioni di euro di ricavi, 8,3 milioni su base annuale. Sono soltanto due delle cifre della stagione record di Castelsardo contenute in un report sul settore extralberghiero stilato dall'associazione Extra, guidata dal Maurizio Battelli, in base ai dati della piattaforma AirDNA, che raccoglie ed elabora milioni di annunci attivi su portali come Airbnb, Vrbo e Booking.com in oltre 150 paesi.Dopo i lusinghieri dati sulla presenza del settore alberghiero analizzati da Federalberghi, che certificano la crescita del settore nell'appena trascorsa stagione estiva, l'amministrazione comunale guidata da Maria Lucia Tirotto ha ricevuto un'altra buona notizia. Tra aprile e settembre l'extralberghiero ha incassato il 16% in più rispetto al 2025, +11% su base annuale. I dati raccontano che le notti vendute sono rimaste stabili: circa 52mila. A crescere sono dunque i prezzi. Si parte in media da 125 euro dello scorso anno per passare ai 144 euro di quest'anno, quindi con una resa in media maggiore del 10%. Significa che Castelsardo ha rafforzato il proprio posizionamento sul mercato, ha assorbito la nuova offerta però senza perdere la redditività, anzi l'ha aumentata.I mesi di luglio e agosto rimangono i più forti con 5,5 milioni di ricavi e un'occupazione più che buona. La notizia incoraggiante arriva ancora una volta da settembre, che registra un +27%. Questo dimostra che la domanda, anche fuori dai mesi di punta, tiene, sia per il clima meno estremo sia perché è rivolta a mercati internazionali cui piacciono i mesi di margine.Le ombre arrivano da novembre e febbraio, e talvolta da marzo. La Pasqua condiziona la resa del mese che la ospita e tuttavia i dati sono soddisfacenti. Negli anni dal Covid...

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