Oristano

Domani in città si riunirà il Partito Sardo d’Azione

È partita ieri da Baradili e Boroneddu, due tra i comuni con meno abitanti della Sardegna, la campagna elettorale di Paolo Truzzu, candidato in pectore del centrodestra alla presidenza della Regione alle elezioni del 25 febbraio. In Marmilla l’esponente di Fratelli d’Italia ha incontrato la sindaca Maria Anna Camedda, nel Guilcier, invece, il sindaco Serafino Angelo Mele. “Tutti i comuni sardi sono importanti”, scrive il sindaco di Cagliari, “dal confronto con i due primi cittadini risulta chiaro come sia fondamentale azzerare le distanze tra Regione e comuni”.

“Combattere lo spopolamento”, va avanti l’esponente di Fratelli d’Italia, “significa rendere i nostri territori attrattivi per i più giovani, anche recuperando le tradizioni socioeconomiche e l’orgoglio delle usanze agropastorali dell’isola, a volte trascurate e sottovalutate. Una Sardegna moderna ma senza dimenticare la sua identità, risvegliando il Dna di un popolo laborioso come quello sardo”.