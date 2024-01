Oristano

A promuoverla è stata la Prefettura

Si è riunita stamane la costituenda sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità. Promossa su iniziativa della Prefettura di Oristano, ha lo scopo di contrastare le maggiori criticità che da sempre affliggono il mondo del lavoro, agricolo e non solo, come il lavoro sommerso e l’evasione contributiva.

“Per consentire al mondo del lavoro di crescere”, spiega il prefetto Salvatore Angieri, “dobbiamo garantire altissimi livelli di legalità. Insieme al direttore provinciale dell’Inps, Pierpaolo Mele, abbiamo quindi pensato di ‘premiare’ tutti quegli imprenditori rispettosi delle regole, in possesso dei requisiti di qualità previsti dalla legge”.

La Rete del lavoro agricolo di qualità, costola provinciale della cabina di regia istituita presso la Direzione centrale dell’Inps, è stata pensata per raccogliere e valorizzare, con vantaggi e agevolazioni di diverso genere, le imprese agricole virtuose e rispettose della normativa in materia di lavoro, contribuzione, legislazione sociale e obblighi tributari. A presiedere la riunione inaugurale in Prefettura è stato proprio il prefetto Angieri.

“L’eccellenza agricola della provincia” va avanti il prefetto, “passa anche attraverso iniziative volte a garantire la coesione sociale, come percorsi di formazione e assistenza ai lavoratori immigrati”.

Per iscriversi alla sezione territoriale della Rlaq le aziende dovranno rispettare stringenti requisiti: non aver riportato condanne penali per violazioni in materia di lavoro, non essere state destinatarie di sanzioni amministrative riconducibili a illeciti lavoristici, essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, applicare correttamente i contratti collettivi di settore e non risultare in alcun modo riconducibili a soggetti privi dei requisiti di legge precedentemente indicati.

“Ritengo sia un’ottima occasione per combattere quegli odiosi fenomeni che da sempre affliggono il mondo del lavoro. Gli strumenti ci sono”, conclude Angieri, “sta a noi fare sì che non vadano sprecati”.

Giovedì, 18 gennaio 2024