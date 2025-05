(Adnkronos) - Il Napoli in campo a Parma oggi per un match con vista scudetto. Gli azzurri, primi in classifica con 78 punti e una lunghezza di vantaggio sull'Inter, oggi 18 maggio 2025 - in una gara in diretta tv e streaming - fanno visita agli emiliani, che hanno 32 punti e sono ad un passo dalla salvezza.

Parma-Napoli visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, partita disponibile anche al canale 214. La partità sarà visibile in streaming su Sky Go, Now e Dazn.