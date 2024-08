Parco eolico tra Mogorella e Ruinas, pochi dettagli dal ministero

Un nuovo progetto per la realizzazione di un parco eolico tra i comuni di Mogorella, Ruinas e Villa Sant’Antonio è ufficialmente arrivato sul tavolo del ministero dell’Ambiente. Il sito istituzionale ha confermato la ricezione della proposta, ma restano sconosciuti i dettagli. Il progetto, denominato “Serra e Mesu”, prevede la costruzione di sette aerogeneratori, ciascuno con una potenza nominale di 7,2 megawatt. La capacità complessiva dell’impianto è prevista a 50,4 megawatt di picco. Le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) sono parte integrante del piano, che si estenderebbe sui territori di Mogorella, Ruinas e Villa Sant’Antonio. Tuttavia, nonostante l’importanza del progetto, il ministero dell’Ambiente non ha fornito ulteriori informazioni. Sul sito istituzionale, infatti, accanto alla procedura selezionata compare la dicitura “Documentazione non disponibile”, lasciando tutti coloro che hanno tentato di ottenere particolari aggiuntivi a bocca asciutta. Resta dunque da vedere se il Ministero dell’Ambiente rilascerà ulteriori dettagli nelle prossime settimane, rispondendo alle richieste di chiarezza da parte dei cittadini e

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie