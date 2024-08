Oristano, da piazza Eleonora un no all'assalto eolico

Ieri mattina, piazza Eleonora ad Oristano si è riempita di attivisti “Ajò – Stop devastazione” e cittadini provenienti da tutta la Sardegna, riuniti per esprimere il loro dissenso contro quello che definiscono un “assalto eolico” che minaccia l’isola. Organizzata dai comitati locali, la manifestazione aveva come obiettivo sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle conseguenze ambientali e sociali dei nuovi progetti eolici previsti sul territorio sardo. L’evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione tra la popolazione sarda, che teme che la proliferazione incontrollata di impianti eolici possa deturpare il paesaggio naturale dell’isola e avere ripercussioni negative sulle comunità locali. In primo luogo gli attivisti sostengono che dietro questi progetti vi sia una vera e propria speculazione, con grandi società energetiche pronte a sfruttare il territorio a scapito delle tradizioni e della qualità della vita dei sardi. Uno dei temi centrali della protesta è stato il supporto alla proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Pratobello 24”, attualmente oggetto di una raccolta firme in tutti i comuni dell’isola.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

