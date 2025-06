Papa, messa a San Pietro: imposto il Pallio ai nuovi metropoliti, ritorno alla tradizione

(Adnkronos) - Papa Leone XIV, nella basilica di San Pietro, ha imposto oggi il Pallio sulle spalle di ogni arcivescovo metropolita nominato nell’anno in corso. A ognuno ha detto: ‘La pace sia con te’.

“Nella gioia di questa comunione, che il cammino dei santi Pietro e Paolo ci invita a coltivare, saluto i fratelli Arcivescovi che oggi ricevono il Pallio. Carissimi, questo segno, mentre richiama il compito pastorale che vi è affidato, esprime la comunione con il Vescovo di Roma, perché nell’unità della fede cattolica, ciascuno di voi possa alimentarla nelle Chiese locali a voi affidate", le parole del Pontefice ai metropoliti.

Leone XIV ha quindi reintrodotto la tradizione dell’imposizione del Pallio. Con Papa Francesco veniva invece consegnato direttamente nelle diocesi di appartenenza dei nuovi arcivescovi metropoliti.

Il Papa stamani - nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma - ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica all'Altare della Confessione nella Basilica. La liturgia è scandita dalla benedizione e dall'imposizione dei Pallii sui nuovi arcivescovi metropoliti.

Il Pallium, tessuto di lana bianca, è un simbolo della comunione con il vescovo di Roma e del servizio pastorale svolto ‘cum Petro et sub Petro‘ nelle rispettive sedi metropolitane. Il pallio viene imposto dal Papa alla fine di un rito che evidenzia la responsabilità e la missione dei metropoliti nella Chiesa universale.

I metropoliti che hanno ricevuto il Pallio quest’anno sono 54. Tra loro, i cardinali Robert Walter McElroy, Arcivescovo di Washington; Stephen Brislin, arcivescovo di Johannesburg, in Sudafrica; mons. Richard G. Henning, arcivescovo di Boston; mons. Mark O'Toole, arcivescovo di Cardiff-Menevia (Walles); mons. John Francis Sherrington, arcivescovo di Liverpool.

L'elenco completo dei metropoliti: mons. Antonio D'Angelo – L'Aquila; mons. Saverio Cannistrà, – Pisa; mons. Angelo Raffaele Panzetta – Lecce ; mons. Giovanni Peragine, – Shkodrë-Pult (Albania), di nazionalità italiana; mons. Raúl Biord Castillo, - Caracas; mons. Jesús Andoni González de Zárate Salas – Valencia in Venezuela ; mons. Polito Rodríguez Méndez – Barquisimeto in Venezuela; mons. José Rodríguez Carballo,– Mérida-Badajoz in Spagna; mons. Oscar Roberto Domínguez Couttolenc, -Tulancingo in Messico; mons. Jaime Calderón Calderón – León (Messico); mons. Ryan Pagente Jimenez – Agaña (Guam); mons. Robert Cissé – Bamako (Mali); mons. Jacques Assanvo Ahiwa – Bouaké (Costa d'Avorio); mons.. Fransiskus Nipa – Makassar (Indonesia); mons. Jeffrey Grob – Milwaukee (U.S.A.) ; mons. Adrian Józef Galbas, - Varsavia (Polonia); mons. Odelir José Magri, – Chapecó (Brasile); mons. Francisco Carlos Bach – Joinville (Brasile); mons.. Gustavo Oscar Carrara – La Plata (Argentina); Mons. Víctor Hugo Palma Paúl – Los Altos, Quetzaltenango-Totonicapán (Guatemala).

E ancora: Mons. Laurent Birfuoré Dabiré – Bobo-Dioulasso (Burkina Faso); Mons. Ângelo Ademir Mezzari, – Vitória (Brasile); Mons. Francis Xavier Vira Arpondratana – Bangkok (Thailandia); Mons. Susitino Sione Poe, -Nouméa (Nuova Caledonia); Mons. Jérôme Beau – Poitiers (Francia); Mons. Joe Steve Vásquez – Galveston-Houston (U.S.A.) ; Mons. John Rodrigues – Bombay (India); Mons. Midyphil Bermejo Billones – Jaro (Filippine); Mons. Udumala Bala Showreddy – Visakhapatnam (India); Mons. Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, – Trujillo (Perù); Mons. Edward Joseph Weisenburger – Detroit (U.S.A.) ; Mons. Robert G. Casey – Cincinnati (U.S.A.) ; Mons. Vítor Agnaldo de Menezes – Vitória da Conquista (Brasile); Mons. André Gueye – Dakar (Senegal); Mons. José Adolfo Larregain, - Corrientes (Argentina); Mons. Riccardo Smith – Vancouver (Canada); Mons. José Francisco González González – Tuxtla Gutiérrez (Messico); Mons. Ángel Francisco Caraballo Fermín – Cumaná (Venezuela); Mons. Armand Koné – Korhogo (Costa d'Avorio); Mons. Clement Papa – Monte Hagen (Papua Nuova Guinea); Mons. Zbigniew Zieliński – Poznań (Polonia); Mons. Michael G. McGovern – Omaha (U.S.A.) ; Mons. William Shawn McKnight – Kansas City in Kansas (U.S.A.) ; Mons. Jean-Jacques Koffi Oi Koffi – Gagnoa (Costa d'Avorio); Mons. Varghese Chakkalakal – Calicut (India); Mons. Antônio Emídio Vilar, – São José do Rio Preto (Brasile); Mons. Joseph Đặng Đức Ngân – Huê (Vietnam); Mons. Raúl Martín – Paraná (Argentina).

