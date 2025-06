Formula 1, oggi il Gp d'Austria - La gara in diretta

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista con l'undicesima prova del Mondiale. Oggi, domenica 29 giugno, si corre il Gp d'Austria sul circuito di Spielberg. In pole position c'è Lando Norris, che con la sua McLaren scatterà davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e al compagno di squadra Oscar Piastri. Quarta piazza per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton.

SEGUI LA GARA IN DIRETTA

Il Gp d'Austria è trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara di oggi sarà visibile anche in chiaro su Tv8, ma in differita alle 18.30. Il Gran Premio si può seguire inoltre in streaming sull'app Sky Go e su Now.

