Paolini-Sakkari: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna in campo. La tennista azzurra sfida oggi, domenica 10 agosto, la tennista greca Maria Sakkari, numero 65 del mondo, nel secondo turno del Wta 1000 di Cincinnati. Paolini, scivolata al nono posto del ranking, rientra dopo un ultima parte di stagione deludente, in cui è stata eliminata al secondo turno di Wimbledon, Slam in cui lo scorso anno aveva raggiunto la finale, da Kamilla Rakhimova. Proprio la russa è stata battuta al primo turno di Cincinnati da Sakkari, che si è così regalata la sfida con l'azzurra.

La sfida tra Paolini e Sakkari è in programma oggi, domenica 10 agosto, verso le 17. Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti in carriera, con la greca che conduce con un parziale di 2-1. L'ultima sfida risale al Wta di Madrid, dove Sakkari si impose in due set al terzo turno.

Paolini-Sakkari, come tutte le partite di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisivav sui canali di Sky Sport, ma sarà visibile, come tutto il tabellone femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà disponibile in streaming sull'app Sky Go e su NOW, oltre che su SuperTenniX.

