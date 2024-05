Oristano

Testimonianze sui nuovi disservizi

Ancora problemi in provincia di Oristano, nella consegna degli ausili per incontinenti e gli anziani. Il servizio di recente è stato affidato a una nuova ditta, ma si registrano ancora difficoltà, legati ai ritardi, come già era accaduto, purtroppo, anche in altri periodi scorsi.

Una nuova segnalazione arriva da Oristano: “Mia madre disabile al 100%, malata di Alzheimer, non sta ricevendo gli ausili per l’incontinenza né le traverse ormai da settimane ormai”, lamenta un familiare della donna. “Stiamo comprando noi i pannoloni”.

“Ho cercato di contattare la ditta, ma nessuno risponde al telefono, così come la società Nieddu di Assemini, incaricata del trasporto, ha promesso più volte la consegna, ma non abbiamo ancora ricevuto niente”.

“Nella stessa situazione anche una vicina di casa”, ha concluso il familiare, “che ha lo stesso disagio, avendo il padre in uguali condizioni”.

Dallo scorso 2 maggio è cambiato il fornitore per la consegna a domicilio degli ausili ad assorbenza per l’incontinenza. L’Ares Sardegna, attraverso il servizio regionale per la committenza aha rinnovato il servizio alla scadenza, ma sostituito il precedente fornitore, la società Santex, con la Fater spa.