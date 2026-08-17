(Adnkronos) - Ancora pioggia su piazza del Campo e così si prospetta un nuovo rinvio per il Palio di Siena. Intorno alle ore 11, dopo una notte e una mattinata di lavoro da parte degli operai del Comune per sistemare la pista di tufo dove corrono i cavalli, è scoppiato un temporale. La comunucazione ufficiale sull'eventuale annullamento della Carriera - prevista per questa sera alle ore 19 - è attesa verso le ore 13.

Il Palio dell'Assunta per tradizionre si corre il 16 agosto. Ieri verso le 14 è scoppiato un violento acquazzone, che ha reso impraticabile il tufo con il conseguente annullamento del Corteo Storico e della Carriera delle dieci Contrade. A segnare ufficialmente lo stop è stata l’esposizione della bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico in piazza del Campo verso le 15,30. La decisione è arrivata al termine di una riunione d’urgenza tra il sindaco Nicoletta Fabio, i Capitani delle Contrade e il Magistrato delle Contrade.

Un rinvio che consegna anche un dato significativo: è il quinto differimento nelle ultime sei Carriere. L’unica eccezione risale all’agosto 2025, quando il Palio venne corso regolarmente il canonico 16 agosto. Una serie di rinvii che ormai sembra quasi una sfida tra Siena e il cielo.