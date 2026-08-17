Jazz, letteratura, teatro in Marmilla con il festival Pedras et Sonus - Notizie

Jazz, letteratura, teatro e performance in Marmilla dal 17 al 23 agosto con Pedras et Sonus e la seconda edizione del festival letterario "Le parole incontrano la musica".

La libertà è il filo conduttore della manifestazione. La maggior parte degli appuntamenti è in programma a Mogoro, ma sono previsti incontri e spettacoli anche a Sini e Orosei.

Tra gli ospiti Valentina Abha Lo Surdo, Grazia Dentoni, Andy dei Bluvertigo, Erica Mou, Ada Montellanico, Lorenzo Braina, Edoardo Mantega, il Daniel Karlsson Trio, i Nugara, Tobia Bondesan, A Bad Day con Sara Ardizzoni ed Egle Sommacal, Marco Farris & Blues Harp Storm Band, i Cocoa Thrill, fino al concerto conclusivo Indindara, con la direttrice del festival Zoe Pia sul palco con i Tenores di Orosei "Antoni Milia".

Gli scenari: il nuraghe Cuccurada, il sagrato della chiesa della Madonna del Carmine, gli spazi della Fiera dell'artigianato artistico della Sardegna. Ad aprire il programma sarà un omaggio a Michela Murgia: alle 21, nello scenario del Sagrato della Chiesa della Madonna del Carmine, la giornalista, autrice e conduttrice radiotelevisiva Valentina Abha Lo Surdo guiderà il pubblico in "Guida a un'isola eretica", un itinerario narrativo ispirato a Viaggio in Sardegna.

Tra gli spettacoli anche "Siamo sopravvissuti agli anni Ottanta?", con Andrea Fumagalli, in arte Andy, musicista, artista visivo e storico membro dei Bluvertigo. Il 18 agosto il festival si sposterà al Nuraghe Cuccurada: visita guidata con colonna sonora del sassofonista Tobia Bondesan. Poi spazio ad Annìle, il romanzo d'esordio di Edoardo Mantega, vincitore della diciottesima edizione del Premio Gramsci. Il percorso di Pedras et Sonus 2026 si concluderà il 23 agosto alle 21.30 a Orosei.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA...

Leggi tutto su Ansa Sardegna