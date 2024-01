Grazie ad un finanziamento della regione, PADEL in CARROZZINA a Cagliari

PADEL in CARROZZINA – il progetto si fa realtà!

Grazie ad un finanziamento della R.A.S. ass.to allo Sport il progetto AICS Cagliari si concretizza con la consegna delle carrozzine sportive da PADEL agli atleti con disabilità

Sabato 27 Gennaio 2024 ore 10,30 – Polisportiva Ferrini Viale Marconi Cagliari –

Il Padel davvero per Tutti! AICS Cagliari, storico ente di promozione sportiva, da sempre impegnato in attività inclusive e che riducono i gap. Sabato presso i campi Padel della polisportiva Ferrini si terrà un evento per festeggiare la consegna di 8 carrozzine sportive da Padel.

Grazie ad un finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato allo Sport – ed un significativo investimento di AICS Cagliari, si concretizza e si realizza il progetto di acquisto di carrozzine specifiche che consentono ad un nutrito gruppo di special player di giocare al Padel senza alcuna limitazione.

Polisportiva Ferrini ha messo a disposizione la propria struttura i propri tecnici e, soprattutto, l’esperienza di 75 anni di attività, per creare un gruppo sportivo di giocatori con disabilità che praticano lo sport più di moda del momento.

“una grande opportunità inclusiva per tutti i diversamente abili della città metropolitana di Cagliari che vogliono fare del Padel il proprio sport. Con AICS e Ferrini potranno trovare un offerta dedicata e specificatamente progettata” ha dichiarato Andrea Lobina presidente di AICS Cagliari.

Per informazioni scrivere a: